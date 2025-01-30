Киевский аграрный университет Национальной академии аграрных наук Украины и государственное предприятие «Центр судебной экспертизы и экспертных исследований» Государственной судебной администрации Украины проводят 20 февраля 2025 года в Киеве масштабный представительский Саммит «Вызовы настоящего»: экспертиза, агросфера, наука и инновации – 2025 год .

По словам организаторов события, этот Саммит – не просто мероприятие, а мощная платформа для взаимодействия тех, кто готов обсуждать и генерировать решения по развитию аграрной сферы Украины. Во времена, когда каждое решение имеет стратегическое значение, Саммит «Вызовы настоящего» станет местом, где эксперты, бизнесмены, ученые и партнеры смогут найти новые пути восстановления аграрного сектора нашей страны.

Саммит в феврале этого года станет эффективной площадкой для конструктивного диалога, высказывания и обсуждения различных мнений между представителями власти, аграриями, учеными, переработчиками, логистами, презентаторами общественного сектора.

Стержневая линия Саммита – перспективы развития аграрной отрасли Украины: где мы сейчас и куда направляемся? Программа мероприятия состоит из нескольких дискуссионных панелей, выступлений уважаемых участников аграрного рынка и презентаций со стороны известных экспертов отрасли.

Ведущий Саммита «Вызовы настоящего», телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель, Заслуженный журналист Украины Сергей Дойко отмечает, что модерировать подобные важные представительные мероприятия, которым, несомненно, будет саммит «Вызовы настоящего» – честь для любого профессионала.

«В дискуссиях рождается истина. Несмотря на крайне непростую ситуацию в Украине, подобные меры обязаны происходить, ведь жизнь продолжается и до восстановления Украины после нашей Победы мы должны профессионально готовиться и быть максимально готовыми уже сегодня», – отмечает Сергей Дойко.

В Саммите «Вызовы настоящего» примут участие агрохолдинги и фермерские хозяйства; компании, занимающиеся хранением и переработкой зерна; трейдеры и логисты; поставщики технологий, техники и инновационных продуктов; аграрные учёные, эксперты, чиновники и специалисты рынка.

«Этот Саммит позволит не только пообщаться между собой игрокам аграрного рынка Украины, но и будет слишком полезен трейдерам, логистам и тем, кто непосредственно занимается выращиванием и переработкой аграрной продукции. Прозвучат новые идеи, предложения. Будут высказаны конкретные позиции. Саммит «Вызовы сегодняшнего дня» позволит обсудить инновационные прогрессивные решения, поскольку присоединятся к участию гости и ученые из-за рубежа. Саммит позволит выявить и проблемы, связанные с аграрным сектором и которые могут быть решены только при комплексном подходе», – отмечает доктор экономических наук, профессор, проректор Киевского аграрного университета Национальной академии аграрных наук Украины Иннола Новикова .

Кроме этого, по ее словам, в рамках Саммита будут предложены на рассмотрение конкретные ситуации, которые могут быть решены только в кооперации, а также обсуждены и выявлены наибольшие проблемы, требующие первоочередного решения (тем более, когда речь идет о такой тяжелой ситуации, которая сейчас имеет место на аграрном рынке Украины). Будут также рассмотрены вопросы, связанные с экспортом и импортом аграрной продукции, пути для улучшения здесь ситуации и как может выглядеть на практике решение существующих проблем именно в этом направлении.

Саммит будет полезен для владельцев, топ-менеджеров и специалистов агробизнеса, а также компаний, занимающихся выращиванием и переработкой аграрной продукции.

Вопросы, которые будут обсуждаться на панелях Саммита, представляют те наиболее актуальные и важные направления, о которых сейчас говорить крайне необходимо. К примеру, анализ экономической ситуации и перспективы развития аграрного рынка Украины. Или кредитование аграрного сектора, особенности кредитов для малого и среднего аграрного бизнеса. Или, например, энергоэффективность и альтернативные источники энергии, которые могут использоваться в аграрном бизнесе. Речь пойдет также о международных стандартах, которые необходимо учитывать аграриям при выходе на международный рынок. Незаурядная панель Саммита – «Судебная экспертиза в контексте развития аграрного рынка». Здесь речь пойдет, в частности, об использовании средств судебной экспертизы в агробизнесе; вопросы компенсационных процедур возмещения ущерба, причиненного военной агрессией РФ; экспертное обеспечение строительства в аграрном секторе экономики и другое.

На Саммите планируются выступления с приветственными словами зарубежных экспертов-ученых. Многие из них подчеркивают, что будут иметь честь поздравить участников этого важного мероприятия в Киеве. Так, к примеру, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства West Support и старший научный сотрудник Claremont Lincoln University (Калифорния, США) Юрий Ванетик отмечает, что будет честно искренне «поддержать украинских деятелей науки, образования, представителей экспертной среды , которые, несмотря на огромные нынешние трудности в Украине, связаны с русским агрессией, продолжают жить, творить, учить, учиться и развиваться».

Саммит «Вызовы настоящего» – платформа, где будет предоставлена ​​возможность взаимодействовать разным командам, сообществам и компаниям, а также – площадка для каждого высказать свое мнение по поводу того, как именно Украине будет наиболее двигаться вперед в контексте развития и восстановления аграрной сферы и агрорынка Украины . Саммит позволит собраться вместе небезразличным игрокам украинского аграрного рынка, которые думают о завтра, планируют строить и развивать Украину. Саммит соберет всех, кто живет Украиной и кому не безразлично ее будущее.

«Этот Саммит является важным шагом для консолидации усилий научного сообщества, агробизнеса и экспертов в решении вызовов, стоящих перед нынешней Украиной. », известный эксперт строительной сферы Украины, доктор юридических наук, президент группы компаний Win Experts Виктор Лещинский .