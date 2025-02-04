Политолог-международник Николай Волковский заявил, что Трамп – довольно неклассический политик, его трудно прогнозировать, но точно можно сказать, что он не боится ни путина, ни кого-либо другого.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Я думаю, нет ни одного человека в этом мире, которого бы так или иначе боялся Дональд Трамп», - заявляет Николай Волковский.

Попутно гость программы напоминает, что Трамп уже дважды встречался с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, и, по его мнению, первая встреча прошла довольно удачно. То есть, утверждает эксперт, нет таких политических деятелей на этой планете, которые могли бы представлять хоть какую-то угрозу для политики 47 президента США.

«Он не является классическим политиком, классическим дипломатом, и прогнозировать какие-либо решения Дональда Трампа невозможно. Этого не может даже его окружение», – подчеркивает Николай Волковский.

Кроме того, отмечает он, интересно, как Трамп ведет себя на пресс-конференциях с журналистами. Попутно эксперт напоминает, что на пресс-конференциях каждое слово президента стенографируется, а журналисты приходят с рядом заведомо сформированных вопросов, чтобы президент случайно не попал в неудобную ситуацию. И интересно, подчеркивает гость программы, что Трамп сам выбирает журналиста, который будет задавать следующий вопрос, по его мнению, это довольно показательная вещь относительно характера 47-го президента США.

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