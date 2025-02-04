В ночь на 4 февраля рф запустила по Украине "Шахеды", под утро взрывы услышали в столице.

Так, в 5 утра 4 февраля в Киеве было слышно громкие взрывы, за несколько минут до этого в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов".

Об этом сообщили столичные телеграмм-каналы.

"В воздушном пространстве Киева вражеские БПЛА. Работает ПВО",

– предупреждал руководитель КМВА Тимур Ткаченко.

Ткаченко призвал киевлян и гостей столицы оставаться в безопасных местах, а также сообщать властям об укрытии, которые были закрыты во время дроновой опасности.

Позже стало известно, что обломки дронов нашли на нескольких этажах недостроенной 18-этажки в Печерском районе Киева. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Сообщается, что разрушений и пострадавших нет, пожара на месте падения останков беспилотников также не было.

Однако, в амбулатории ЦПМСП, рядом с недостройкой, повреждено окно, добавил мэр.

Напомним, что ранее силы ПВО работали в Киевской области, ПВО сбивала цели в области около часа ночи.

Киевлян предупреждали, что "Шахеды" направляются на столицу сразу с 2 направлений, восточного и северного.

Кроме того, сообщается, что громко было ночью и в Черкассах. По информации председателя ОВА, в пределах областного центра находились несколько ударных дронов-камикадзе.

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