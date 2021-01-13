У Києві внаслідок обвалу грунту загинув чоловік
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, у середу, 13 січня, о 12-й годині дня до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Вишгородській, 44-а, на території одного з житлових будинків, стався обвал грунту, під яким опинилась людина.
На місце одразу ж виїхали рятувальники, які з'ясували, що під час риття тунелю для прокладання силового електрокабелю було завалено піском монтажника.
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Столичні рятувальники відразу приступили до деблокування потерпілого, яким виявився 60-річний чоловік.
"На жаль, чоловік 1960 року народження отримав травми, несумісні з життям. Бійці вилучили тіло чоловіка та передали слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин трагічного випадку. На місці події було задіяно 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів Головного управління", - йдеться в повідомленні.
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