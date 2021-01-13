На Київ насуваються люті морози, на тлі чого в столиці розпочнуть роботу пункти обігріву

Про це повідомляє Polieka з посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, з четверга, 14 січня, у зв’язку із похолоданням у Києві розпочнуть роботу 32 пункти обігріву.

Зазначається також, що в деяких із пунктів можна буде отримати першу медичну допомогу (у приміщеннях будуть аптечки), а також випити гарячого чаю, щоб зігрітись.

Крім того, декілька пунктів мають банки одягу, де за потреби люди зможуть собі взяти теплий одяг і взуття.

Пресслужба КМДА також оприлюднила список адрес таких пунктів обігріву у столиці.

Так, у Голосіївському районі Києві працюватиме три пункти обігріву, у Дарницькому - 4, у Деснянському - 3, у Дніпровському - 3, в Оболонському - 4, у Печерському - 3, у Подільскому - 3, у Святошинському - 3, у Солом'янському - 3, у Шевченківському - 3.

З повним переліком адрес можна ознайомитись на сайті КМДА.

Раніше повідомлялось, що у п'ятницю та суботу, 15 і 16 січня, у столиці очікується значне зниження температури. За прогнозом Українського гідрометцентру, вночі 15-16 січня очікується до 13-18° морозу, вдень – до 11-15° морозу. Так само холодна погода утримається 17-18 січня

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