На Київ насуваються люті морози, на тлі чого в столиці розпочнуть роботу пункти обігріву
Про це повідомляє Polieka з посиланням на пресслужбу КМДА.
Так, з четверга, 14 січня, у зв’язку із похолоданням у Києві розпочнуть роботу 32 пункти обігріву.
Зазначається також, що в деяких із пунктів можна буде отримати першу медичну допомогу (у приміщеннях будуть аптечки), а також випити гарячого чаю, щоб зігрітись.
Крім того, декілька пунктів мають банки одягу, де за потреби люди зможуть собі взяти теплий одяг і взуття.
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Пресслужба КМДА також оприлюднила список адрес таких пунктів обігріву у столиці.
Так, у Голосіївському районі Києві працюватиме три пункти обігріву, у Дарницькому - 4, у Деснянському - 3, у Дніпровському - 3, в Оболонському - 4, у Печерському - 3, у Подільскому - 3, у Святошинському - 3, у Солом'янському - 3, у Шевченківському - 3.
З повним переліком адрес можна ознайомитись на сайті КМДА.
Раніше повідомлялось, що у п'ятницю та суботу, 15 і 16 січня, у столиці очікується значне зниження температури. За прогнозом Українського гідрометцентру, вночі 15-16 січня очікується до 13-18° морозу, вдень – до 11-15° морозу. Так само холодна погода утримається 17-18 січня
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