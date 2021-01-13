У Києві чоловік залишився без квартири після смерті своїх батьків

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними прокуратури, до 2019 року у квартирі проживав самотній чоловік, який не приватизував житло після смерті батьків. Коли батьки чоловіка померли, шахраї підробили свідоцтво про право власності на квартиру, яке було начебто видане однією з районних державних адміністрацій столиці. Після цього шахраї перепродали житло підставній особі. При цьому в прокуратурі розповіли, що договір купівлі-продажу було посвідчено нотаріусом з іншого регіону України.

"У зв’язку із цим, місцевою прокуратурою в інтересах Київської міської ради заявлено позов про визнання договору купівлі-продажу недійсним та витребування майна з чужого незаконного володіння, який судом задоволено у повному обсязі", - йдеться в повідомленні.



Також наголошується, що зараз триває досудове розслідування по даній справі, щоб відшукати і притягнути до відповідальності причетних до скоєння злочину.

У прокуратурі також розповіли, що мова йде про квартиру вартістю понад 700 тис. гривень.

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