У Києві чоловік залишився без квартири після смерті своїх батьків
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
За даними прокуратури, до 2019 року у квартирі проживав самотній чоловік, який не приватизував житло після смерті батьків. Коли батьки чоловіка померли, шахраї підробили свідоцтво про право власності на квартиру, яке було начебто видане однією з районних державних адміністрацій столиці. Після цього шахраї перепродали житло підставній особі. При цьому в прокуратурі розповіли, що договір купівлі-продажу було посвідчено нотаріусом з іншого регіону України.
"У зв’язку із цим, місцевою прокуратурою в інтересах Київської міської ради заявлено позов про визнання договору купівлі-продажу недійсним та витребування майна з чужого незаконного володіння, який судом задоволено у повному обсязі", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що зараз триває досудове розслідування по даній справі, щоб відшукати і притягнути до відповідальності причетних до скоєння злочину.
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У прокуратурі також розповіли, що мова йде про квартиру вартістю понад 700 тис. гривень.
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