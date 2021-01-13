На Київщині зникла безвісти пара з маленькою племінницею

Про це повідомляє "Головна".



Про зникнення повідомили матір дівчинки 11 січня.

Сергій Савченко і його цивільна дружина Тамара Маркович, а також малолітня племінниця Тамари Аліна, яку пара обіцяла взяти з собою на прогулянку до Києва, перестали виходити на зв'язок 10 січня. Їх телефони вимкнені. На даний момент їх місцезнаходження невідоме.

Відомо, що в Березані розшукувані перебували в гостях у брата Савченко. Після цього вони вирушили в невідомому напрямку, їх слід обривається.

Правоохоронці просять повідомити будь-яку інформацію про місцезнаходження сім'ї за номерами телефонів: 098-733-59-99 або 102.

Раніше ми повідомляли, що в Києві та області розшукують громадянина Франції пенсійного віку, у якого є проблеми з пам'яттю. Чоловік вийшов з дому ще 8 днів тому, і відтоді зв'язку з ним немає.

При цьому громадянин Франції може перебувати в будь-якому районі столиці або навіть за межами міста.

Якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження чоловіка, повідомте за номером: 0677587710.

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