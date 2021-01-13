У Києві комунальники здивували дивним "лайфхаком", як боротись із відкритими каналізаціями

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Так, у мережі з'явились фото відкритого каналізаційного люка, який вирішили огородити стрічкою та накрити склопакетом.

"Комунальники зовсім кукухою поїхали? Такого огородження відкритої каналізації я ще не бачив. Це склопакет, склопакет, Карл", - йдеться у підписі до фото.

На опублікованих світлинах можна побачити, що склопакет повністю накриває каналізаційний люк, при чому саме скло - прямо понад ямою.

В повідомленні не зазначається, де саме в столиці помітили такий "креатив" комунальників, та як довго каналізаційний люк перебуває "під захистом" склопакета.

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