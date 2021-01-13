Громадянина Франції, якого розшукували у Києві протягом 8 днів, знайшли мертвим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, виявилось, що чоловік загинув ще близько тижня тому, у Різдво, 7 січня. При чому трагедія сталася в Чернігові.

"На жаль, 7 січня близько 21.00 водій автомобіля ВАЗ 2108, рухаючись у Чернігові вулицею Кільцевою від перехрестя з вулицею 1-го травня у бік проспекту Миру, неподалік будинку №35/66 здійснив наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу на неосвітленій ділянці дороги. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Це і був той самий громадянин Франції, якого розшукують", - йдеться в повідомленні.

Також була опублікована фотографія одягу чоловіка, в якому він був, коли сталася трагедія.

Раніше повідомлялось, що у столиці зник громадянин Франції пенсійного віку, який має проблеми із пам'яттю. Чоловік вийшов з дому ще 8 днів тому, і з тих пір зв'язку з ним не було.

Також зазначалось, що громадянин Франції може перебувати в будь-якому районі столиці, або навіть за межами міста, і що він може просити людей кудись його підвезти.

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