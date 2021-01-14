У Києві на Харківському шосе п'яна дівчина влаштувала ДТП з поліцейським авто

Про аварію на Харківському шосе повідомляється на Facebook-сторінці Dtp.kiev.ua. Крім того, про аварію повідомили в прес-службі патрульної поліції.

Уточнюється, що в ДТП потрапив автомобіль, який рухався в лівому ряду в бік Дарницької площі.

У поліції уточнили, що в результаті зіткнення Службову Skoda відкинуло вперед на Chevrolet. Після удару Ford вилетів на сусідню смугу і викликав ще одне зіткнення з автомобілем Mazda. На жаль, в ДТП отримала травми інспектор патрульної поліції, її госпіталізували.

У винуватиці аварії при цьому були ознаки сп'яніння. Результати огляду приладом Драгер показали 2,47 проміле алкоголю в її крові, що перевищило норму алкоголю в 12 разів.

Також раніше повідомлялося, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі під Києвом водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.

Уточнюється, що позашляховик "Порш" збив двох людей на смерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. Починається до пішохідного переходу. Люди йшли по пішохідному.



Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.