Під Києвом п'яний водій вилетів на тротуар і на смерть збив жінку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет "Тсн. Ранок".
Так, у передмісті Києва водій на швидкості вилетів на тротуар і збив жінку. З місця аварії не втікав, дочекався поліції та швидкої, а своєї провини навіть не заперечував. Пізніше виявилось, що винуватець аварії був у стані алкогольного сп'яніння.
"Мені подзвонили, що моя жінка загинула. Розказували, що п’яний неадекватний чоловік (збив жінку, - ред.)", - прокоментував чоловік загиблої.
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Трагедія сталась в Софіївській Борщагівці. Зазначається, що водій за кермом "Форда" різко вилетів на зустрічку, пролетів дві смуги і уже на тротуарі на смерть збив жінку. При цьому зупинився п'яний водій лише тоді, коли врізався у знак "Пішохідний перехід".
Драгер показав, що в крові кермувальника було 0.8 проміле, що в чотири рази перевищує норму. Винуватець ДТП пояснив, що святкував день народження сина.
"Грам 300 - це для мене, знаєте, дрібниці життя", - розповів винуватець смертельної ДТП.
При цьому він визнав свою провину, однак під час розмови почав плутатися в словах.
На місці трагічної ДТП до глибокої ночі працювали правоохоронці. Водія забрали до лікарні на засвідчення алкогольного сп’яніння. Його рішення сісти за кермо в такому стані вартувало життя 35-річній жінці.
Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.