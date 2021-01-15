У Києві під час локдауну громадський транспорт продовжує їздити переповненим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Політика країни".

Так, у мережі з'явились фото, зроблені в салоні одного зі столичних автобусів. На опублікованих кадрах можна побачити, що у транспорті явно не дотримуються правил посиленного карантину. В салоні знаходиться набагато більше людей, аніж дозволяє "ліміт", а на деяких навіть немає захисної маски.

"Лики локдауну. Обстановка в громадському транспорті Києва під час локдауна. Маршрут 904 Софіївська Борщагівка - метро Виставковий центр. Автобус переповнений, водій пропускає ті зупинки, на яких пасажири не виходять. В автобусі близько 40 осіб", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко прокоментував можливе продовження локдауну. Згідно з прогнозами, після зимових свят, в середині лютого, почне зростати кількість хворих на грип, сезонний спалах накладеться на епідемію китайського вірусу і загострить ситуацію.

За словами Ляшка, поки МОЗ не бажає продовження локдауна, хоча спрогнозувати ситуацію досить складно.

Нагадаємо про скасування обмежень у розпал локдауна: з'явилася важлива Заява влади, "дозволили роботу...".

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