У столиці буде до -17 градусів

У Києві очікується різке погіршення погодних умов та опади у вигляді снігу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, столична влада попереджає мешканців столиці про похолодання в Києві: знову очікується сніг, а наразі вже запрацювали пункти обігріву. Також через похолодання були скасовані ярмарки.

Синоптики прогнозують, що в ніч з 15 на 16 січня температура може опуститися до 17 градусів морозу, а завтра вдень – до -15 градусів. Холодна погода утримається у столиці і протягом 17-18 січня.

"Сьогодні протягом дня знову очікується сніг. Дорожники працюють у цілодобовому режимі, аби оперативно ліквідовувати наслідки опадів. Робота спецтехніки триватиме і сьогодні, тож закликаємо водіїв не заважати процесу і не паркувати авто обабіч проїжджої частини вулиць та доріг", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на період похолодання у столиці працюють 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі. В пунктах обігріву можна посидіти та перепочити, а також випити гарячого чаю та отримати першу медичну допомогу. Крім того, у пунктах обігріву є теплий одяг і взуття.

Киян закликали тепло одягатись під час похолодання, не виходити на мороз голодними, а якщо треба провести цілий день на вулиці, то кожні півгодини або хоча б кожну годину важливо заходити у тепле приміщення.

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