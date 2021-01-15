У Києві розшукують зниклого безвісти 20-річного хлопця

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, киянка просить допомоги у розшуку брата, який в останній раз виходив на зв'язок ще 12 січня.

"Увага! Розшук! Допоможіть будь ласка знайти брата! Зник Бондаренко Іван 27.09.2000 року народження. Останній раз виходив на зв'язок 12.01.21 о 10 ранку. Тоді зв'язок обірвався і нічого про його місцезнаходження невідомо, останній раз був на вулиці Здолбуновській", - йдеться в повідомленні.

Сестра зниклого хлопця також розповіла про його прикмети. Він був одягнений в сіру з синім спортивну куртку, чорну шапку, чорні штани, чорні кросівки з білою підошвою.

Зріст хлопця - приблизно 170-175, в нього русяве волосся, має худорляву статуру.

"Допоможіть, будь ласка, може хтось бачив або чув, будемо дуже вдячні будь-якійінформації... Фото свіже, зроблене 12 січня о 08.59 самим Іваном", - йдеться в повідомленні.

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