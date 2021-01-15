Фото і подробиці з місця

На Київщині чоловік вдерся на АЗС та вкрав з каси 33 тисячі гривень

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу полції Київської області.

Так, за даними правоохоронців, на Київщині було затримано зловмисника, який зухвало пограбував АЗС.

Це сталося у місті Іванків. Чоловік вдерся на АЗС, відштовхнув працівницю та викрав з каси чималу суму грошей - 33 тисячі гривень. Після цього він застрибнув у таксі і поїхав у невідомому напрямку.

На місце події прибули правоохоронці та оперативно встановили службу таксі і напрямок руху авто.

Згодом у селі Лютіж патрульні зупинили розшукуване авто, на якому зловмисник втік після пограбування.

Грабіжником виявився 36-річний житель Миколаївщини, у якого було вилучено викрадені кошти. Його затримали, і наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від 4 до 8 років тюрми.

У поліції також опублікували фоо з місця злочину. На кадрах можна побачити саму заправку, яку пограбував чоловік, а також касу, з якої були вкрадені гроші.

Нагадаємо, у Києві завівся небезпечний грабіжник: "Нападав на жінок у безлюдних місцях і...".

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.