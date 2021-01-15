Динаміка не йде на спад

Протягом минулої доби, 14 січня, у Києві було підтверджено ще майже 900 нових випадків зараження коронавірусом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, за офіційними даними, у Києві за минулу добу було зафіксовано 896 нових випадків захворювання. Також відомо, що за добу 20 киян померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Київська влада також розповіла, який район став "лідером" за кількістю нових випадків ковіда.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 164, у Деснянському – 134 та в Дарницькому районі – 132 випадки", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби до лікарень столиці госпіталізували 78 пацієнтів з коронавірусом. Всі інші перебувають на самоізоляції та лікуються вдома під контролем лікарів.

"Хворих на коронавірус вже приймають 23 медзаклади, де підготували 4 тисячі ліжок. Із них подачею кисню обладнані понад 3100 ліжок. Зокрема, 2120 – з централізованою подачею", - повідомили у КМДА.

Зазначається, що одужали від коронавірусу за добу 822 людини.

Також зазначається, що наразі у Києві на карантин не зачинений жоден із садків, однак тимчасово закриті 49 груп у 45 дитсадках.

Загалом підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 121 082. Понад 46 тисяч мешканців столиці подолали коронавірус, а загальна кількість летальних випадків за весь період пандемії у Києві - 2161.

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