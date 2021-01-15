У Києві на будинку культури помітили неочікуваний прапор - хтось вивісив на будівлю стяг терористів "ДНР"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.
Так, у п'ятницю, 15 січня, кияни помітили прапори "ДНР" на будівлі будинку культури, який знаходиться на проспекті Валерія Лобановського, 115.
Втім, згодом цьому інциденту знайшлось пояснення. В патрульної поліції Києва журналістам розповіли, що в цій будівлі будуть знімати кіно про АТО на Донбасі.
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Однак про це початково не було відомо, тому знімки терористичних прапорів на будинку культури почали активно поширювати в столичних пабліках.
"Перед входом висить два прапора" ДНР ", близько 20 осіб з автоматами розвантажують військову вантажівку, ящики заносять в приміщення!" - розповів очевидець.
Раніше ми повідомляли про конфлікт в одному із чернігівських кафе через червоно-чорний прапор.
Так, жінка прийшла у заклад та висловила невдоволення через наявність прапора УПА на одній із полиць кафе. Відвідувачці пояснили, що зараз триває сьомий рік війни, а власники закладу - ветерани. Жінка продовжила висловлювати своє обурення, і їй відмовили у обслуговуванні.
Нагадаємо, безробітних масово вивозять з Донбасу в РФ, окупанти не залишили людям вибору.
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