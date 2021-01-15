У Києві на будинку культури помітили неочікуваний прапор - хтось вивісив на будівлю стяг терористів "ДНР"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, у п'ятницю, 15 січня, кияни помітили прапори "ДНР" на будівлі будинку культури, який знаходиться на проспекті Валерія Лобановського, 115.

Втім, згодом цьому інциденту знайшлось пояснення. В патрульної поліції Києва журналістам розповіли, що в цій будівлі будуть знімати кіно про АТО на Донбасі.

Однак про це початково не було відомо, тому знімки терористичних прапорів на будинку культури почали активно поширювати в столичних пабліках.

"Перед входом висить два прапора" ДНР ", близько 20 осіб з автоматами розвантажують військову вантажівку, ящики заносять в приміщення!" - розповів очевидець.

Раніше ми повідомляли про конфлікт в одному із чернігівських кафе через червоно-чорний прапор.

Так, жінка прийшла у заклад та висловила невдоволення через наявність прапора УПА на одній із полиць кафе. Відвідувачці пояснили, що зараз триває сьомий рік війни, а власники закладу - ветерани. Жінка продовжила висловлювати своє обурення, і їй відмовили у обслуговуванні.

Нагадаємо, безробітних масово вивозять з Донбасу в РФ, окупанти не залишили людям вибору.

Як повідомляла Politeka, жителів "ЛНР" залишили без ліків в розпал епідемії, продають тільки обраним.

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