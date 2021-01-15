У Києві розшукують розшукують родичів хлопця, який потрапив до лікарні після ДТП

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столичний медзаклад привезли хлопця, якого збила машина. Про себе він нічого не пам'ятає, тому родичів киянина просять відгукнутись.

"15.01.2021 в лікарню швидкої допомоги на Братиславській, 3, надійшов хлопець. Про себе нічого не пам'ятає. Його збила машина в районі ринку Березняки. Це все, що він про себе знає. Може хтось його впізнає?" - йдеться в повідомленні.

Наразі немає інформації ані про вік хлопця, його ім'я та місце проживання.

Як видно на фото, у нього сіро-блакитні очі, русе волосся, а на правій щоці є родинка.

Раніше повідомлялось, що у Києві розшукують зниклого безвісти 20-річного хлопця, який в останній раз виходив на зв'язок ще 12 січня.

"Увага! Розшук! Допоможіть будь ласка знайти брата! Зник Бондаренко Іван 27.09.2000 року народження. Останній раз виходив на зв'язок 12.01.21 о 10 ранку. Тоді зв'язок обірвався і нічого про його місцезнаходження невідомо, останній раз був на вулиці Здолбуновській", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зовсім юна дівчина безслідно зникла в Києві: рідні намагаються зробити хоч щось для пошуку, фото.

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