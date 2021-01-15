У Києві взяли під варту чоловіка, який підозрюється у замаху на вбивство

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, сьогодні за клопотанням прокуратури міста Києва чоловіка було взято під варту по провадженню, де він вчинив замах на умисне вбивство.

При цьому столичні джерела нагадують про інший епізод, в якому фігурувала зазначена особа - чоловік працював зубним техніком та підмішував клофелін своїм клієнтам, щоб красти в них цінні речі. Зазначається, що за даним фактом провадження вже направлено до суду.

Про злочин стало відомо в середині вересня. Тоді на місце прибула слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, які виявили у чоловіка в автомобілі купу телефонів, сім-карт та білу порошкоподібну речовину невідомого походження. У чоловіка були ознаки наркотичного сп’яніння, тому йому запропонували пройти тест, але він відмовився, після чого патрульні склали протокол по статті 130.

Раніше повідомлялось, що на Київщині чоловік вдерся на АЗС та вкрав з каси 33 тисячі гривень. Чоловік вдерся на АЗС, відштовхнув працівницю та викрав з каси гроші. Після цього він застрибнув у таксі і поїхав у невідомому напрямку.

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