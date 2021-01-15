У Київській області зловмисники прикидались поліцейськими та скоїли цілу серію злочинів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

Так, шестеро мешканців Київської області звинувачуються у викраданні людей, розбоях, вимаганні, зберіганні та збуті наркотичних засобів, а також у присвоєнні владних повноважень та викраденняі офіційних документів.

За даними фактами прокуратурою було затверджено та скерувано до суду обвинувальний акт.

У прокуратурі повідомили, що з жовтня 2019 року у Київській області діяло злочинне угрупування, яке під виглядом представників правоохоронних органів скоїло низку злочинів. Шестеро членів вказаної спільноти викрадали мешканців столиці, які, за даними зловмисників, мали відношення до наркоторгівлі, та вивозили подалі від людей. Представляючись поліцейськими, але фактично не будучи ними, члени угруповання погрожували своїм жертвам фізичною розправою, здійснювали психологічний тиск, демонструючи відеозаписи із сценами насилля, а також шантажували можливістю ув’язнення. Від своїх жертв зловмисники вимагали гроші за те, щоб не притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Відомо, що потерпілими від дій "лже-поліціянтів" є четверо осіб. Загальна сума збитків - 87 тисяч гривень.

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