Під Києвом людей атакували інтернет-шахраї

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Фастівського районного управліення поліції.

Так, за даними правоохоронців, за три дні до поліції надійшло 5 повідомлень від громадян про те, що вони стали жертвами шахраїв. На тлі цього поліція закликала мешканців бути обачними, купуючи товари онлайн.

Зокрема, вчора, 14 січня, до поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що його ошукали. В інтернеті він знайшов оголошення про продаж талонів на придбання дизельного палива зі знижкою, вартістю 10 700 гривень. Домовившись з продавцем-шахраєм про купівлю, він перерахував вказану суму на банківський рахунок, після чого продавець просто зник.

Крім того, 68-річний мешканець Фастівського району розповів, що йому подзвонив незнайомець, який представився працівником служби безпеки банку. Чоловіку сказали, що його картка нібито заблокована, а для її розблокування потрібно назвати особисті данні клієнта. Заявник назвав усі необхідні реквізити, після чого з його рахунку зникли 14 тисяч гривень. За три дні шахраї "наварились" на жителях Київської області майже на 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Києві завівся шахрай, який виманює гроші у довірливих батьків: "Ваша дочка потрапила...".

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.