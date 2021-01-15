У Києві пасажири громадського транспорту мають мажливість проїхатись автобусом у супроводі такого собі шоу від кондуктора

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ без цензури".

Так, у мережі з'явилось відео того, як людей розважає кондуктор одного зі столичних автобусів. Чоловік радує пасажирів фокусами, що, очевидно, чудово піднімає настрій людям у дорозі.

"У 55-ом автобусі (площа Дарницька - станція метро "Палац Спорту") кондуктор-фокусник регулярно піднімає настрій пасажирам", - йдеться у підписі до відео.

На опублікованому відео чоловік показав фокус із серветкою, яку він сховав собі в кулак, а тоді вона кудись зникла.

Кияни оцінили таку "шоу-програму" в громадському транспорті та похвалили кондуктора за креативний підхід до своєї роботи.

"Розумниця", "Як він це зробив?", "Кондуктор від бога", "Класно", - пишутьв коментарях.

Раніше повідомлялось, що у мережі з'явились фото, зроблені в салоні одного зі столичних автобусів. На опублікованих кадрах можна побачити, що у транспорті явно не дотримуються правил посиленного карантину. В салоні знаходиться набагато більше людей, аніж дозволяє "ліміт", а на деяких навіть немає захисної маски.

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