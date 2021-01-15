Під Києвом хлопець з провалами в пам'яті розгулював узбіччям дороги

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Київської області.

Так, патрульні помітили хлопця, який у таку негоду йшов узбіччям автодороги Київ - Одеса. Правоохоронці надали хлопцеві необхідну допомогу і зв'язались з його рідними.

Сьогодні, 15 січня, рано вранці під час патрулювання на 70 км автодороги поліцейські помітили хлопця, який крокував узбіччям у напрямку Одеси.

"За звичайних умов ходити автодорогою небезпечно, а цього сніжного ранку — тим більше. Патрульні прийняли рішення під'їхати до пішохода та допомогти, якщо він цього потребуватиме", - йдеться в повідомленні.

Хлопець назвався, але пояснити нічого не зміг, тому поліцейські подзвонили його матері, розповіли про місце перебування її сина та дізнались, що 22-річний хлопець має розлади пам'яті, через що часто йде із дому, що у Кропивницькому.

Хлопця помістили у тепле приміщення, нагодували його та викликали на місце медиків, оскільки він сказав, що погано почувається. Через можливе переохолодження хлопця шпиталізували.

"Друзі, не лишайте у біді тих, хто потребує допомоги — телефонуйте на лінію 102", - закликали патрульні.

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