У Києві дитина провалилася під кригу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столиці патрульний врятував дитину, яка провалилася під кригу.

"Поліцейський завжди залишається поліцейським. Навіть у вихідний день, навіть на прогулянці з дитиною. Сьогодні патрульний Сергій Бурмака вирішив насолодитися зимовими розвагами з донечкою та повів дитину кататися з гірки поблизу озера "Жандарка", що на вулиці Урлівській. Раптово Сергій почув крики людей та дитячий плач і стрімголов побіг до озера. Виявилося, що дитина провалилася під кригу", - йдеться в повідомленні.

Патрульному вдалося врятувати дитину та передати її бабусі.

В десяти метрах від дитини патрульний ліг на живіт та обережно поповз до хлопчика, який тримався однією рукою за кригу. Діставшись дитини, патрульний схопив її за куртку та витяг на безпечне місце. Хлопчика передав бабусі, яка одразу повела дитину додому, щоб швидше зігріти.

У кмоентарях кияни подякували патрульному за хоробрість та добре сердце, а також зазначили, що, на жаль, у похилому віці бабусі і дідусі не завжди встигають догледіти за онуками, тому можуть відбуватись такі ситуації.

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