У Києві розшукують двох домушників, які обікрали квартири в одному із районів столиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, повідомляється, що 13 січня у столиці "обчистили" дві квартири на Виноградарі.

"Увага! Розшук! Прошу допомогти знайти домушників. 13.01.2021 на вулиці Мостицька, 14 (Виноградар), вони обікрали кілька квартир. Є фото цих домушників... Якщо вони вам відомі - пишіть в К.О." - йдеться в повідомленні.

Також були опубліковані фото домушників. Один із них був у масці, тож розгледіти його риси обличчя досить складно.

Інший домушник "засвітив" обличчя на камеру - можно побачити, що у нього карі очі, гострий ніч, густі чорні брови та тонкі губи. Також на ньому була синя кепка.

Киян закликають допомгти розпізнати злочинців.

Раніше повідомлялось, що за даними правоохоронців, за три дні до поліції надійшло 5 повідомлень від громадян про те, що вони стали жертвами шахраїв. На тлі цього поліція закликала мешканців бути обачними, купуючи товари онлайн.

У поліції розповіли, що всього за три дні шахраї "наварились" на жителях Київської області майже на 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Києві завівся шахрай, який виманює гроші у довірливих батьків: "Ваша дочка потрапила...".

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.