У Києві рятувальники допомогли підлітку, який впав в яр

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у неділю, 17 січня, о 16.24 столичні рятувальники отримали повідомлення про те, що на вул. Тимірязєвській, 1, що у Печерському районі столиці, людина потребує допомоги.

На місце події негайно прибули бійці першої Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що на території Ботанічного саду ім. М.М. Гришка з дерева в яр по схилу близько 60 метрів впав 16-річний підліток.

Рятувальники за допомогою нош транспортували хлопця 2004 року народження до карети швидкої допомоги.

Свідки події розповіли, що хлопець вирішив стрибнути з дерева та, ударившись, скотився вниз. Підліток протягом певного часу знаходився без свідомості, тож громадяни викликали на місце швидку медичну допомогу та рятувальників.

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