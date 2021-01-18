У Киві розшукують жінку, яка влаштовується на роботу і різні місця, а потім виносить касу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столиці розшукують зловмисницю, яка проводить на роботі всього по декілька днів, а тоді виносить касу та зникає.

"Увага! Розшук! Просимо допомогти знайти особу, яка зображена на фото. Вказана жінка влаштовується на роботу, проходить декілька днів, вона забирає всю касу та більше на зв’язок не виходить. Вже декілька подібних випадків по Києву. Може хто впізнає її?" - йдеться в повідомленні.

При цьому у повідомленні не зазначається, як звуть жінку, скільки їй років, куди саме вона влаштовувалась на роботу, та про які збитки від її "діяльності" йде мова. Судячи з фото, жінка має надмірну вагу, а на вигляд їй близько 30-40 років.

Раніше повідомлялось, що за даними правоохоронців Київської області, за три дні до поліції надійшло 5 повідомлень від громадян про те, що вони стали жертвами шахраїв. На тлі цього поліція закликала мешканців бути обачними, купуючи товари онлайн.

У поліції розповіли, що всього за три дні шахраї "наварились" на жителях Київської області майже на 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Києві завівся шахрай, який виманює гроші у довірливих батьків: "Ваша дочка потрапила...".

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.