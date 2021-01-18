У Києві повідомляють про незаконну вирубку лісів вночі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Зазначається, що дерева вирубають на регулярній основі у Голосіївському районі столиці. При чому відбувається це виключно вночі і "перед носом" у правоохоронців.

"Вирубка лісів в Києві! Київ, Конча-заспа (Голосіївський район). Перед носом у правоохоронних органів майже кожної ночі рубають та вивозять соснові дерева. На фото видно, що дерева живі та свіжі. Це відбувається без дозволених документов та без відповідної маркировки. Місцеві жителі запевняють, що лісоруби працюють виключно вночі. Вдень їх майже ніколи не бачили. Хтось хоче побудувати нове котеджне містечко для можновладців?!" - йдеться в повідомленні.

На опублікованих фото можна побачити вирубані дерева, обережно складені до однієї купки.

Раніше повідомлялось, що у Києві розшукують жінку, яка влаштовується на роботу в різні місця, а потім виносить касу.

Так, у столиці розшукують зловмисницю, яка проводить на роботі всього по декілька днів, а тоді виносить касу та зникає. Було зафіксовано вже декілька подібних випадків по всьому Києву.

Нагадаємо, у Києві завівся шахрай, який виманює гроші у довірливих батьків: "Ваша дочка потрапила...".

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.