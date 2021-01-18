Названо район, що став "лідером"

У Києві за добу підтвердилось ще понад 300 нових випадків зараження коронавірусом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, у столиці за минулу добу, 17 січня, виявили 301 хворого на коронавірус. Також відомо, що протягом доби від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли п'ятеро людей.

У КМДА також розповіли про найбільш небезпечні райони столиці.

Зокрема, "лідером" за кількістю нових випадків зараження минулої доби став Дарницький район.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 123, у Солом’янському – 54 та в Дніпровському районі – 40 випадків", - йдеться в повідомленні.

Також у КМДА розповіли, що до лікарень столиці протягом доби госпіталізували 25 пацієнтів.

Відомо, що одужали за добу 211 людей.

Загалом підтверджених випадків захворювання на сьогодні у столиці зафіксовано вже 122 997. Коронавірус подолали 48 073 мешканці столиці. За весь період пандемії в столиці зафіксовано 2195 летальних випадків від вірусу.

Раніше повідомлялось, що за останню добу в Україні зафіксовано 3034 нових випадків зараження китайським вірусом. Жертвами вірусу стали 67 осіб, а перемогти недугу змогли 5236 осіб.

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