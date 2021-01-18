У Києві сталася смертельна ДТП на Дніпровському шосе
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, повідомляється, що трагічна аварія сталачя поблизу із Ходосівкою.
"Сьогодні вночі на Дніпровському шосе зіштовхнулися два автомобілі: Opel та Acura. Попередньо встановлено, що водій Opel не надав перевагу у русі, повертаючи ліворуч, прямо перед Acura. Переднього пасажира Opel затисло у салоні, його діставали рятувальники, але лікарі вже нічим чоловіку допомогти не змогли - він помер на місці", - йдеться в повідомленні.
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Також відомо, що пасажири двох авто отримали травми.
"Заднього пасажира та водія Opel госпіталізували до лікарні у важкому стані. Водій та пасажирка Acura отримали незначні травми, їм медичну допомогу було надано на місці. Всі обставини цієї смертельної ДТП мають встановити співробітники слідчо-оперативної групи", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у передмісті Києва водій на швидкості вилетів на тротуар і збив жінку. З місця аварії він не втікав, дочекався поліції та швидкої, а своєї провини у трагедії навіть не заперечував. Пізніше виявилось, що винуватець аварії був у стані алкогольного сп'яніння.
Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.