У Києві сталася смертельна ДТП на Дніпровському шосе

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, повідомляється, що трагічна аварія сталачя поблизу із Ходосівкою.

"Сьогодні вночі на Дніпровському шосе зіштовхнулися два автомобілі: Opel та Acura. Попередньо встановлено, що водій Opel не надав перевагу у русі, повертаючи ліворуч, прямо перед Acura. Переднього пасажира Opel затисло у салоні, його діставали рятувальники, але лікарі вже нічим чоловіку допомогти не змогли - він помер на місці", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що пасажири двох авто отримали травми.

"Заднього пасажира та водія Opel госпіталізували до лікарні у важкому стані. Водій та пасажирка Acura отримали незначні травми, їм медичну допомогу було надано на місці. Всі обставини цієї смертельної ДТП мають встановити співробітники слідчо-оперативної групи", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у передмісті Києва водій на швидкості вилетів на тротуар і збив жінку. З місця аварії він не втікав, дочекався поліції та швидкої, а своєї провини у трагедії навіть не заперечував. Пізніше виявилось, що винуватець аварії був у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.