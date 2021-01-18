У Києві через посиленний карантин на Водохреща не будуть облаштовувати місця для купання

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Вечірній Київ".

Так, у столиці через коронавірус та карантин загальноміського освячення води та масштабного купання на Водохреща цього року не буде.

Київські комунальники закликають людей не збиратися біля набережних.

"У зв’язку із карантинними обмеженнями, що діють на території області, заходи на водних об’єктах з нагоди Водохреща 19 січня 2021 року проводитися не будуть, місця для купання не обладнуватимуться", - повідомили у КП.

Втім, відомо, що 19 січня у Гідропарку чергуватимуть рятувальники.

Так, на підприємстві повідомили, що оскільки є люди, для яких омивання в ополонці - це обов’язкова щорічна традиція, рятувальники водолазної служби будуть чергувати у Гідропарку.

Раніше повідомлялось, що у столиці за минулу добу, 17 січня, виявили 301 хворого на коронавірус. Також відомо, що протягом доби від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли п'ятеро людей.

У КМДА також розповіли про найбільш небезпечні райони столиці. Зокрема, "лідером" за кількістю нових випадків зараження минулої доби став Дарницький район.

Нагадаємо, Карантин змінять з 25 січня, українцям розкрили суворі обмеження.

Як повідомляла Politeka, Продовження повного локдауну, в МОЗ попередили українців: "з 25 січня...".