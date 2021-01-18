У поліції вже знаходиться передбачуваний вбивця молодої людини

Зокрема, 30-річний киянин зник кілька днів тому. Через дві доби поліцейські в Київській області знайшли тіло зниклого чоловіка.

Про це повідомили в прес-службі поліції Київської області в Facebook.

Про зникнення 30-річного киянина повідомили його рідні, які до останнього вірили в краще. По камерах відеоспостереження вдалося з'ясувати, що він на своєму "Крайслері" поїхав у Вишгородський район. Згодом, авто знайшли в лісосмузі, а сам власник був розстріляний і лежав під шаром снігу.

Поліція затримала підозрюваного, який виявився 27-річним знайомим убитого. За його словами, він взяв у чоловіка в борг велику суму, а віддати не зміг, тому і застрелив кредитора.

Також раніше повідомлялося, що поліція Харківщини розшукала ймовірного вбивцю чоловіка, який зник 29 грудня і тіло якого було знайдено на звалищі 5 січня. Про зникнення 28-річного сина заявив в поліцію його 52-річний батько.

Підозрюваний, 40-річний житель Золочівського району, підстеріг співмешканця колишньої дружини, на вулиці, наніс йому удари палицею по голові, а тіло сховав на звалищі. Кримінальну справу відкрито за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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