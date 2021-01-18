У Києві 33 пункти обігріву, які відкрили у зв'язку із суттєвим похолоданням, працюють за принципом "ромашки" - по черзі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Громадське".

Так, столичний журнілст розповів, що київські пункти обігріву наразі працюють через один.

"Зараз маємо ситуацію, що за температури -17 бездомна людина має провести цей час, швидше за все, десь на вулиці, або шукати під’їзд якогось будинку, бо пункти обігріву, про які відрапортувала влада, а їх 33, вони працюють за принципом "ромашки". Так не дуже підходить, особливо враховуючи такі низькі температури", - зазначив журналіст.

Він також наголосив, що проблема полягає і в тому, що з вокзалу людей, що не мають власного житла, виганяють на мороз, пояснюючи це тим,що громадянам для їхнього комфорту не дуже приємно знаходитись на вокзалі поряд з бездомними людьми. При цьому у громадський транспорт, за його словами, безхатченків також не пускають.

"Тут ще проблема у тому, що у Києві немає місць, де бездомний міг би помитись, є тільки одне таке місце, яке знаходиться на околиці Києва, і щоб туди доїхати, треба скористатись двома видами транспорту, а щоб зайти у транспорт, треба помитись, тому виникає таке замкнене коло", - розповів журналіст.

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