У Києві чоловіка судитимуть за розбійний напад на молоду дівчину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, правоохоронці повідомили, що зловмисник приставив до шиї потерпілої ножа та відібрав у неї мобільний телефон. Нападника розшукали та оголосили йому про підозру у скоєнні розбою, а суд вже обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нападнику загрожує до семи років ув’язнення.

В поліції розповіли, що до них звернулась 23-річна киянка та повідомила про те, що на вулиці Залізничній невідомий напав на неї і відібрав мобільний телефон. За її словами, до неї підійшов чоловік та почав вимагати, щоб вона віддала йому цінні речі. Коли дівчина відмовила, незнайомець приставив до шиї ножа, відібрав мобільний телефон та втік. Однак киянка встигла запам’ятати прикмети зловмисника та повідомила їх працівникам поліції.

Правопорушником виявився мешканець Миколаївщини 1989 року народження, який потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення грабежу у Шевченківському районі столиці.

За даним фактом відкрито справу за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

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