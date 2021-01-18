В одному із київських кафе виник скандал на тлі набуття чинності закону про обов'язкове обслуговування українськомю мовою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію державного експерта Директорату захисту прав осіб з інвалідністю в Міністерстві соцполітики Олексія Краснощокова.

Так, він розповів, що власник кав’ярні на столичних Позняках COFFEE Uncle Alex потрапив у скандал, коли посміявся з мови з приводу початку дії закону, що зобов’язує усіх надавачів послуг обслуговувати клієнтів українською мовою. Після цього, за чутками, він вимушений продати заклад.

"Дікій, дєрзкій, как пуля рєзкій! Хто не знає, один чувак вирішив стібанутись з української мови. Стібанувся. Тепер доводиться продавати свою кав'ярню", - написав Краснощоков.

Він також опублікував скріншот сторіс, викладеної на сторінці закладу у соцмережі.

"А добрі деееень. Сьогодні розпочинаємо размовний ци(ы)рк. Будемо балакать на украйонській молві", - йшлося в повідомленні.

Користувачі соцмережі обурились такою спробою насміхатись з української мови. Згодом в мережі з'явилось оголошення про продаж закладу.

Власник сподівається продати кав'ярню за 15 тисяч доларів. При цьому він наголошує, що мова йде про "готовий робочий бізнес".

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