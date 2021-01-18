У Київ разом із різким похолоданням та небезпекою на дорогах прийшла і справжня снігова зима з мальовничими пейзажами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік National Geographic Ukraine у соцмережі.

Так, у мережі з'явились неймовірно захоплюючі фотографії з Пущі-Водиці. З приходом холодів тут утворилась справжня зимова казка.

"Казкова зима в Пущі-Водиці, а особливо тунель, де проходить трамвай, я вважаю, що це шикарний київський туристичний маршрут в одну годину, і в різну пору року він чудовий", - написала авторка фото.

Втім, у коментарях розповіли і про недоліки цієї місцевості. Наприклад, кияни зазначають, що у Пущі немає жодного громадського туалету, а також там часто вирубать дерева.

"Справді, казково. Там і восени казково, барвисто", "На жаль, цього разу осінь була швидкоплинна і холодна, барвистого тунелю, на жаль, не було", "Чудово", "І жодного громадського туалета в Пущі", "Біля зупинки Каланча якась дикунська вирубка, дерева порізані, волоком витягнуті, ліс перепаханий", "Дикунська вирубка зараз по всій Україні... Катастрофа...", "Звичайна санітарна рубка, вони з Гостомельської траси почали", - пишуть у коментарях.

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