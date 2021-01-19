У Києві маршрутка збила насмерть пішохода на "зебрі"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у мережі з’явилося відео смертельної ДТП на пішохідному переході у Києві на вулиці Алматинській.

Зазначається, що водій маршрутки насмерть збив пішохода, який намагався перейти дорогу по пішохідному переходу. Чоловік помер на місці.

При цьому водій маршрутки запевняє, що померлий був у стані алкгольного сп'яніння, але на відео цього не видно.

Втім, на відео можна помітити, що чоловік справді переходить дорогу, трохи похитуючись. На місце одразу приїхала поліція та медики, але їм залишалось лише констатувати смерть людини.

Надалі справу про смертельну ДТП розслідуватимуть правоохоронні органи.

Столичні журналісти на місці аварії розповіли, що водій маршрутки запевняє, що загиблий несподівано вийшов на дорогу, будучи п'яним, та маршрутка просто не встигла зупинитись.

Раніше повідомлялось, що у передмісті Києва водій на швидкості вилетів на тротуар і збив жінку. З місця аварії не втікав, дочекався поліції та швидкої, а своєї провини навіть не заперечував. Пізніше виявилось, що винуватець аварії був у стані алкогольного сп'яніння.

трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.