У Києві за добу підтвердилось 637 нових випадків зараження коронавірусом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.

Також Кличко повідомив, що за добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 16 людей. Усього за період пандемії в столиці було зафіксовано 2211 летальних випадків від вірусу.

Загалом підтверджених випадків захворювання у столиці на сьогодні вже 123 634.

Зокрема, захворіла 361 жінка, 260 чоловіків та 16 дітей.

Також Кличко повідомив, що протягом доби у столиці захворіли 14 медиків.

До лікарень столиці 18 січня госпіталізували 39 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції та лікуються вдома під контролем лікарів.

Одужали за добу 1015 людей, а всього коронавірус подолали 49 088 мешканців столиці.

Також Кличко повідомив про те, який район став "лідером" за кількістю нових випадків зараження. Так, очолює антирейтинг традиційно Дарницький район Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 135, у Дніпровському – 109 та в Деснянському районі - 77 випадків. Бережіть себе та тих, хто поруч!" - закликав мер столиці.

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