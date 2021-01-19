Кияни влаштували масові купання на Оболоні, недивлячись на заборону столичної влади

Про це повідомляє Politeka з посиланням на відповідне відео PavlovskyNews.

Так, на столичній Оболоні зранку 19 січня, у Водохреща, влаштували масові купання.

Повідомляється, що люди з самого ранку прийшли до Дніпра, щоб окунуватися в крижану воду. За словами киян, це просто незабутні емоції.

Священики Української Православної Церкви на Оболоні почали освячувати воду об 11.30.

На опублікованих кадрах можна побачити, що у водоймі зробили проруб, щоб люди могли купатись у Водохреща.

Кияни один за одним забігали у крижану воду та ділились своїми емоціями від купання. Слід зазначити, що температура повітря у столиці сьогодні -14 градусів.

Раніше повідомлялось, що у столиці через коронавірус та карантин загальноміське освячення води та масштабне купання на Водохреща цього року скасували.

Київські комунальники закликали людей не збиратися біля набережних.

"У зв’язку із карантинними обмеженнями, що діють на території області, заходи на водних об’єктах з нагоди Водохреща 19 січня 2021 року проводитися не будуть, місця для купання не обладнуватимуться", - повідомили у КП.

Нагадаємо, Карантин змінять з 25 січня, українцям розкрили суворі обмеження.

Як повідомляла Politeka, Продовження повного локдауну, в МОЗ попередили українців: "з 25 січня...".