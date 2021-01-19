У Києві затримали жінку, яка влаштовувалась на роботу у різні місця, і через декілька днів виносила касу та зникала

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, вчора правоохоронці Подільського Управління поліції затримали жінку, яка влаштовувалась на роботу, працювали декілька днів, а потім забирала всі гроші з каси.

Виявилось, що сама жінка з дитячого будинку. Її чоловік працює таксистом на арендованому авто. У них є маленька донька, якій всього 1 рік. Лікарі поставили дівчинці діагноз порок серця.

Затримана жінка стверджує, що вимушена була красти, бо лише на ліки дитині потрібно щотижня більше 5 тисяч гривень.

Також вона розповіла, що писала листи із проханням про допомогу і президенту, і всім кому тільки можливо.

Також жінка розповіла, що колись було модно хрестити дітей із дитячих будинків, і тоді її хрестив брат колишнього президента України Віктора Ющенка. Через деякий час після хрестин він повернувся і подарував похресниці золотий ланцюжок, а завідуюча дитичим будинком просто прийшла і відібрала його.

Оскільки жінка знаходилася у розшуку за серію крадіжок, її відправили у СІЗО.

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