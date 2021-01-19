У Києві двоє людей і собака провалилися крізь кригу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ без цензури".

Так, на озері Біле на Сталінграді під лід провалилися люди і собака.

Зазначається, що хлопець зміг вибратися з води самостійно, а потім дістав з лунки і дівчину із собакою.

При цьому по озеру і далі продовжують прогулюватись люди.

"Для цих - урок на все життя. Але крім них на озері ходить ще кілька десятків гуляк", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому фото можна побачити, що хлопець лежить на кризі та щойно дістав з води дівчину. На замерзлій водоймі утворилася лунка діаметром близько одного метра. Про стан постраждалих не повідомляється.

Раніше повідомлялось, що у Києві дитина провалилася під кригу.

За даними поліції, патрульний Сергій Бурмака вирішив насолодитися зимовими розвагами з донечкою та повів дитину кататися з гірки поблизу озера "Жандарка", що на вулиці Урлівській. Раптово Сергій почув крики людей та дитячий плач і стрімголов побіг до озера. Виявилося, що дитина провалилася під кригу. Патрульному вдалося врятувати дитину та передати її бабусі.

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