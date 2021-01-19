У Києві планують побудувати ще декілька станцій метро, але не обійшлося і без розчарувань

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку "Генеральний план Києва" у соцмережі.

Так, розробники генерального плану столиці поділилися, які станції метро планується побудувати, і коли можна очікувати на їхню появу.

Так, у Києві передбачається продовження Оболонсько-Теремківської гілки метро до вулиці Дмитра Луценка. Також планується будівництво Подільсько-Вигурівської лінії до Окружної дороги на правому березі, а на лівому - продовження її до вулиці Братиславської. Обслуговування цієї лінії планується здійснювати в депо "Харківське", поки не буде побудовано депо на вулиці Пухівській, а пізніше - депо "Вишневе".

Відомо, що на реалізацію цих проєктів піде близько семи років.

Однак не обійшлось і без неприємних новин. Так, творці генплану повідомили, що будівництва станції "Биківня" не буде, тому що для її будівництва немає необхідної кількості пасажирів, які будуть нею користуватися. З аналогічної причини не будуть побудовані і такі станції як "Старобориспільська" і "Лісництво".

"Для влаштування станції Биківня відсутній необхідний пасажиропотік. У станціях Старобориспільська та Лісництво теж немає необхідності через незначний пасажиропотік, тому вони були виключені з остаточної редакції проєкту Генерального плану", - йдеться в повідомленні.

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