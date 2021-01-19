В одній із багатоповерхівок Києва обвалилася пілога
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ без цензури".
Зазначається, що підлога обвалилася у 14-поверховому будинку на вулиці Лобановського. При цьому комісія, яку викликали мешканці будинку, підтвердила, що необхіден ремонт, однак грошей на це немає.
"Жесть на Лобановського, 39а. У 14-поверховому будинку обвалилася підлога. У жовтні люди викликали комісію, тоді сказали що потрібен ремонт, але грошей немає. Як людям жити, знаючи, що будинок може звалитися в будь-який момент?" - йдеться в повідомленні.
Також у мережі були опубліковані фото відповідних руйнувань, на яких можна спостерігати, що у підлозі утворилася діра.
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Судячи з фото, підлога провалилася не в квартирі, а в під'їзді. При цьому невідомо, на якому поверсі це сталося.
Раніше повідомлялось, що у Києві деілька будинків залишилися без опалення на весь день, в під'їзді була пара і конденсат, а на першому поверсі багатоповерхівки - потоп окропу, через що увійти в під'їзд було неможливо. В аварійній службі було встановлено, що працівники ЖКГ залишили відкритими спускні крани і, після відновлення теплопостачання, вся вода пішла в під'їзд.
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