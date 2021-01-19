Стали відомі нові подробиці про трагічну історію смерті двірника в Києві

Про це повідомляє Politeka з посиланням на ТСН.

Так, відомо, що 37-річний індус Автар С. прибув в Україну близько трьох років тому, щоб звідси потрапити до ЄС. Він їхав у пошуках кращого життя, однак все склалося зовсім інакше - 15 січня його замерзле тіло знайшли в покинутому автобусі без вікон. Чоловік був тільки в тонкій сорочці і одному кросівку.

Наразі поліція розслідує цю справу за статтею "Вбивство" з додатковою кваліфікацією "Нещасний випадок".

Автар проживав і працював у Львові. Підзаробівши грошей, він відправився до Києва, звідки хотів повернутися додому. Втім, на столичному вокзалі його побили і обікрали. У нього забрали кошти і документи.

"З вокзалу він сів на трамвай і виявився у нас на Колібріс. Там йому допомагали продуктами", - розповіла волонтерка Ірина.

У цьому ж районі чоловік неофіційно працевлаштувався двірником. Жив він у підвалі, який виділив йому ЖЕК. Місцеві розповідають, що він був добрим і завжди всім допомагав, через що знайшов милість в очах жителів і заздрість і ненависть в деяких своїх колег.

"Він прибирав два будинки, йому ЖЕК дав ключі від підвалу. У цьому підвалі, де раніше лазили щури, небайдужі люди зробили ремонт і опалення. В основному ним займалася 86-річна пенсіонерка. Вона щодня готувала йому їжу. Її діти, які проживають за кордоном , віддавали йому побутову техніку та брендований одяг. І деякі двірники йому заздрили, а деякі конкретно ненавиділи, адже йому допомагають, а вони такі ж. А йому насправді допомагали, тому що він хорошим був, всім допомагав і мені теж", - розповіла волонтерка.

Чоловік ніколи не відмовляв в допомоги та місцевим жителям: або щось віднести важке, або допомогти з коляскою мамі з дитиною. За це його люди підгодовували.

Також місцеві мешканці розповіли, що зароблені гроші він на себе взагалі не витрачав: все відправляв свою сім'ю в Індію.

Десь з півроку тому до двірника почали навідуватися місцеві гуляки і приносити йому спиртне.

"Почали його споювати горілкою. А одного разу побили сильно. З тих пір він почав періодично втрачати свідомість", - розповіла місцева мешканка.

За словами волонтерки Ірини, двірник міг випивати, але алкоголем не зловживав.

"До приїзду в Україну він не вживав алкоголю з релігійних переконань. Тут почав пити, але, як звичайний українець, кілька разів на місяць. Це не означає, що він багато випивав, малої кількості було достатньо. Він не зловживав, тим більше, що були проблеми з судинами. Не можна сказати, що він пив, інакше на роботі його б ніхто не тримав", - зазначила волонтерка.

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