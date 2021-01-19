На київському вокзалі відкрили цілодобовий пункт обігріву для бездоманих

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegrm-канал "Київ без цензури".

Так, на у столиці на Південному залізничному вокзалі відкрили цілодобовий пункт обігріву для людей, що не мають власного дому.

Зазначається, що пункт обігріву вирішили відкрити після гучного скандалу, який влаштували волонтери на тлі того, що бездомних виганяли з вокзалу у лютий мороз - мовляв, іншим людям було неприємно знаходитись із ними в одному приміщенні.

Тепер у пункті обігріву встановлені сидіння для 30 осіб. Тут є стіл, чайник, чай, печиво, три обігрівачі. У приміщенні також працюють туалети і є водопостачання.

Як раніше повідомлялось, у Києві 33 пункти обігріву, які відкрили у зв'язку із суттєвим похолоданням, працюють за принципом "ромашки" - по черзі. Крім того, виявилось, що бездомним взагалі ніде сховатись від холоду.

"Тут ще проблема у тому, що у Києві немає місць, де бездомний міг би помитись, є тільки одне таке місце, яке знаходиться на околиці Києва, і щоб туди доїхати, треба скористатись двома видами транспорту, а щоб зайти у транспорт, треба помитись, тому виникає таке замкнене коло", - розповів журналіст.

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