Кияни запустили у соцмережах новий тренд - показувати найбільш абсурдні платіжки за опалення

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал KIEVMAP.

Так, у мережі стала популярною нова "забава" - публікація платіжок-рекордсменів.

Наприклад, нещодавно в мережі з'явилось відео грудневої квитанції за опалення, де вказана заборгованість на суму понад 12 тис. грн за 99 квадратних метрів. Такий рахунок киянка отримала від "Київтеплоенерго" і, як виявилось, це ще квіточки.

"Шокуюча ягідка - рахунок для киянки Ольги. "Київтеплоенерго" нарахував їй за 85 квадратних метрів в новобудові більше 22 тис грн. Дівчина в коментарі нашому телеграм-каналу заявила, що піде завтра розбиратися і дізнаватися, "хто так сильно перепив на святах, що надіслав їй ці цифри", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в Україні масово скоротилося число людей, які можуть отримати субсидії на оплату комуналки. За словами колишнього віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, це стало наслідком жахливої помилки нинішнього Кабміну, адже рік тому були звужені нормативи розрахунку субсидій, введені додаткові критерії для безробітних, які отримували ці субсидії.

Нагадаємо, українцям масово розсилають платіжки з підступом, суми стали ще більше: "виявилося, що облгаз додав...".

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