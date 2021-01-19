Власник квартири в цей час був у Карпатах

У Києві затримали іноземців, які планували пограбувати квартиру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, столичні поліцейські за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД затримали групу іноземців, які намагались обікрасти квартиру киянина.

Так, до поліції зателефонував киянин та повідомив, що спрацювала сигналізація у його квартирі, до якої проникли невідомі. На вулицю Дмитрівську виїхала слідчо-оперативна група та наряди патрульної поліції.

Правоохоронці зв’язались із власником помешкання та з’ясували, що наразі він перебуває на відпочинку у Карпатах.

"Чоловік повідомив нам, що вранці у його помешканні спрацювала самостійно встановлена сигналізація та він наголосив, що всередині є сейф зі зброєю. Злодії зачинились у квартирі та на вимоги поліції не реагували. У ході оперативно проведеної спецоперації за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД затримали двох іноземців, які намагались обікрасти квартиру", - розповіли в поліції.

Виявилось, що зловмисники за допомогою відмичок проникли до помешкання на п’ятому поверсі. Вони намагались обікрасти та винести з приміщення цінності та відкрити сейф зі зброєю, але їм це не вдалось. Двох фігурантів затримали, а також наразі перевіряється законність їх перебування на території України.

Іноземцям загрожує до шести років позбавлення волі.

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