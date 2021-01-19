Під Києвом в одній із приватних клінік дівчині поставили страшний діагноз і відправили до Туреччини на операцію, яка, як виявилось, їй зовсім не потрібна
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.
Так, Ірина Кулинич після обстеження в приватній клініці під Києвом отримала страшний діагноз. За її словами, лікар відразу сказав, що якщо є гроші, потрібно терміново летіти оперуватися до Туреччини - тоді дівчина буде жити. Лікар також поділився контактом.
Пацієнтка все ж вирішила пройти додаткове обстеження у провідних столичних фахівців, і з'ясувалось, що ніякої онкології у неї немає.
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Так, після недавно перенесеної операції через пахову грижу у 24-річної Ірини виникли проблеми зі здоров'ям.
"Ходила по лікарях, а коли різко впали тромбоцити, то мене направили до гематолога. Ми з сестрою розпитали знайомих, так і дізналися про Ярослава Кулябі - він як раз і онколог, і гематолог. Відгуки пацієнтів були хорошими, і я зв'язалася з лікарем через Facebook. Коротко описала проблему і Куляба сказав: "Приїжджайте, я буду чекати. Подивимося", - розповіла Ірина.
Приїхавши до лікаря, той запевнив, що нічого страшного немає і порадив походити на масаж, "викурити десь косячок", і все налагодиться.
Втім, дівчині запропонували пройти комп'ютерну томографію. За консультацію лікаря і КТ дівчина заплатила понад 5 тисяч гривень.
Згодом дівчині прийшов результат дослідження, у якому було зазначено, що матка збільшена, асцит (скупчення рідини), під питанням неопластичний процес і не виключена наявність об'ємного утворення.
Лікар сказав, що дівчині треба терміново шукати гроші на операцію в Туреччині. Також він сказав, що номер координатора потрібної клініки він скине в месенджер.
Колеги запропонували дівчині проконсультуватися у інших фахівців. Коли вона прийшла до іншого лікаря, той сказав, що всі онкологи знають: комп'ютерна томографія для малого таза - не інформативна. Згодом дівчина зробила УЗД, яка показала, що немає жодного відхилення.
"Я була в такому ступорі, що ще не розуміла - радіти чи ні. Але онколог мені сказав, що у мене не те що раку, навіть натяку на найменші проблеми немає ", - повідомила дівчина.
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