Сьогодні, 19 січня, у Водохреща, кияни заплющили очі на локдаун та всі заборони, масово зібравшись біля церкви

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ LIVE".

Так, у мережі з'явилось красномовне фото, на якому можна побачити, що десятки людей зібрались біля церкви. При цьому кияни аж ніяк не дотримуються дистанції в півтора метри, яка вважається безпечною для того, щоб не заразитись коронавірусом.

Очевидно, що люди прийшли до церкви з нагоди православного свята Водохреща, яке відзначається сьогодні, 19 січня.

Зазначається, що таке скупчення людей біля церкви спостерігали на Березняках.

"COVID-19? Локдаун? Ні, не чули. Березняки сьогодні", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у столиці через коронавірус та карантин загальноміське освячення води та масштабне купання на Водохреща цього року скасували.

Київські комунальники закликали людей не збиратися біля набережних.

"У зв’язку із карантинними обмеженнями, що діють на території області, заходи на водних об’єктах з нагоди Водохреща 19 січня 2021 року проводитися не будуть, місця для купання не обладнуватимуться", - повідомили у КП.

Тим не менш, сьогодні, 19 січня, люди все ж активно виходили на водойми та купались, попри всі заборони.

Нагадаємо, Карантин змінять з 25 січня, українцям розкрили суворі обмеження.

Як повідомляла Politeka, Продовження повного локдауну, в МОЗ попередили українців: "з 25 січня...".