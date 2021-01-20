Протягом минулої доби, 19 січня, у Київській області було підтверджено 226 нових випадків коронавірусу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані, оприлюднені міністром охорони здоров'я Максимом Степановим.
Так, загалом в Україні вчора, 19 січня, виявили 4383 хворих на коронавірус (днем раніше ця цифра становила 3939).
При цьому найбільше нових випадків COVID-19 було підтверджено в Києві - 606.
За даними Степанова, в п'ятірку областей з найбільшим добовим приростом хворих також увійшли Запорізька область (423), Харківська (335), Київська (226) та Одеська (223) області.
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За добу від вірусу померли 212 хворих на COVID-19 (днем раніше ця цифра становила 177). Одужали 14,5 тисяч пацієнтів, а були госпіталізовані 2011 людей.
Також Степанов повідомив, що протягом доби було зроблено 45 790 тестів на вірус.
За весь час епідемії в Україні, з початку березня 2020 року, зареєстрували 1 172 038 хворих коронавірусів: одужали 900 749 осіб, померли - 21 258.
Раніше повідомлялось, що вчора, 19 січня, мер столиці Віталій Кличко розповів, що за добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 16 людей. Усього за період пандемії в столиці було зафіксовано 2211 летальних випадків від вірусу.
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